FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'yı uçuracak transfer! Bonservissiz gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde mücadele ediyor. Sarı-lacivertliler iki kulvarda yoluna doludizgin devam ederken, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İngiliz basını, F.Bahçe'nin ilgilendiği oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)