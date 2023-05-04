Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'yı uçuracak transfer! Bonservissiz gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde mücadele ediyor. Sarı-lacivertliler iki kulvarda yoluna doludizgin devam ederken, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İngiliz basını, F.Bahçe'nin ilgilendiği oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler rakibinin kaybetmesiyle birlikte puan farkını 3'e indirdi.
F.Bahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı.