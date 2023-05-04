Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emre Mor için sezon sonu yeniden Avrupa yolu gözüktü.
Emre Mor küllerinden doğdu Avrupa tekrar peşinde!
Fenerbahçe'nin sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor gösterdiği performans ile taraftarın gönlünü kazanmıştı. Yıldız futbolcu dikkatleri üstüne çekerek tekrar Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Emre Mor'un peşinden ayrılmayan kulüpler sezon sonu yıldızı takımına katmak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına giren Emre Mor için İtalya'dan teklif geliyor.
EMRE MOR KÜLLERİNDEN DOĞDU
Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile performansı yeniden yükselişe geçmiş ve geçtiğimiz yaz 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atmıştı.