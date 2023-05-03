Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe gelecek sezon için yatırımlarına devam ediyor.
Fenerbahçe'ye 23'lük transfer! 4 rakibi var
Bu sezon şampiyonluk yarışına devam ederken aynı zamanda gelecek sezonun planlamasını yapan Fenerbahçe ileriye dönük transferlerde yapmak istiyor. Sarı-lacivertli takım Yunan ekibinden Honduraslı futbolcu Luis Palma'yı radarına taktı. Fenerbahçe'nin transferde 4 rakibi var. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Önümüzdeki sezon kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmesi beklenen Sarı-Lacivertliler'in kanat takviyesi yapmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.
Birkaç sezondur kanat oyuncularından beklediği katkıyı tam olarak alamayan Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismin peşine düştüğü iddia edildi.