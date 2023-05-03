Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Jorge Jesus istedi yönetim alıyor! Fenerbahçe'den 4 mevkiye 4 transfer
Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız verdi. Teknik direktör Jorge Jesus'la sözleşme uzatmayı planlayan yönetim, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda takviyelerini sürdürecek. Sarı-lacivertliler ilk etapta 4 mevkiye 4 transfer yapma kararı alırken, listede tanıdık isimler de var. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takımı sezon başında dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte Jesus'un Fenerbahçe ile yola devam edip etmeyeceği merak edilirken, tecrübeli çalıştırıcıdan flaş bir açıklama geldi.