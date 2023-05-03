"BAŞKAN KALIRSA KALIRIM"

Portekizli teknik adam, Ankaragücü maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Ben kontratlarımı sezon sonunca konuşurum. Ama şunu söyleyebilirim eğer kalacaksam bu Ali Koç ile birlikte olur. Başkan kalırsa ben de kalırım. O yoksa giderim" ifadelerini kullanmıştı.