Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Sezon sonunda ayrılık ve transfer...

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör Jorge Jesus 3 futbolcu konusunda kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 3 isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2023- 12:14