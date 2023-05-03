Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, buna karşın liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Sezon sonunda ayrılık ve transfer...
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör Jorge Jesus 3 futbolcu konusunda kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 3 isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sarı-lacivertliler, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Kanarya mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı ve G.Saray'ın Beşiktaş'a yenildiği haftada puan farkını 3'e indirdi.