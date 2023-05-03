FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'da o gerçek ortaya çıktı! Görüşmeyi reddettiler çünkü...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bu sezon gol krallığına oturan ve sarı-lacivertlilerin skor yükünü üstlenen Enner Valencia ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Ekvadorlu golcünün International ile prensipte anlaştığı iddia edilirken, yöneticiler bunu reddetmişti. Brezilya basınından konuyla ilgili bir iddia geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2023- 15:15