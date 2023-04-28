Taraftarların sevgilisi Arda Güler, İstanbulspor karşısında 2 gol atarak yine dikkat çekti.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'de sona doğru! Sözleşmesindeki o madde...
Fenerbahçe'de A takıma çıktığı günden beri performansı ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler'in geleceği belli oluyor. Genç yıldız ile yeni kontrat imzalamak isteyen Fenerbahçe, sözleşmesindeki o maddeyi devre dışı bırakmak istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Süresi artan 18 yaşındaki yıldız, bu sezon 964 dakika sahada kaldı.
Fotomaç'ın haberine göre Arda'nın sözleşmesindeki, "1500 dakika süre almazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesinin devre dışı kalması için geri sayım var.