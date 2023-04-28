FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'de sona doğru! Sözleşmesindeki o madde...

Fenerbahçe'de A takıma çıktığı günden beri performansı ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler'in geleceği belli oluyor. Genç yıldız ile yeni kontrat imzalamak isteyen Fenerbahçe, sözleşmesindeki o maddeyi devre dışı bırakmak istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2023- 06:40