Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışında yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi! Teklifi kabul etmedi
Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından puan farkının 3 inmesiyle moralleri de oldukça yükseldi. Takımda bu gelişmeler yaşanırken Jorge Jesus konusunda da sürpriz detay ortaya çıktı. FB SPOR HABERLERİ
Sarı lacivertliler son olarak Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Kanarya'nın en yakın rakibi Galatasaray ise dev derbide Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.