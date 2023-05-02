Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda yenen Fenerbahçe, derbide çıkan sonuca da aynı oranda sevindi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'nin gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer harekatına da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip hücum hattına takviye yapmanın peşinde. Kanarya aradığı ismi Şili'de buldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Beşiktaş, dev derbide Galatasaray'ı yenmesi ile şampiyonluk yarışında Cimbom'a yaklaşan Fenerbahçe, sezon sonunda kupayı kaldırmak istiyor.
Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynayacağı Sivasspor mücadelesini de avantajlı skorla bitirmenin planlarını yapıyor.