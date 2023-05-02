Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in talipleri bitmiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dev kulüpler peşinde! Arda Güler tercihini yaptı
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler gösterdiği performans ile gözleri kamaştırıyor. Genç futbolcu şimdiden dev kulüplerin radarına girdi. Yıldız oyuncu Avrupa'nın ilgisini üzerine çekti. Arda'ya Real Madrid, Barcelona, Ajax, Manchester City gibi dev takımlardan teklifler gelirken genç futbolcu kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son olarak Arda'ya Hollanda devi Ajax talip olmuştu.