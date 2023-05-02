Sezon başında takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi istiyordu... İrfan Can Eğribayat'a Ada'dan talip çıktı!
Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan İrfan Can Eğribayat, Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devraldı. 24 yaşındaki file bekçisinin performansı dikkat çekti. Süper Lig kulüplerinin listesinde olan İrfan'a İngiltere'den talip çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Birçok bölgeye takviye yapan sarı-lacivertliler, kaleye de bir transfer gerçekleştirmişti.
Sarı-lacivertliler, Göztepe forması giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamıştı.