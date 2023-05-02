Süper Lig'de yarış kızıştı! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ise dev derbide Galatasaray'ı aynı skorla 3-1 yenmeyi başardı. Bu sonuçların ardından ligdeki şampiyonluk yarışı da kızışmış oldu. İşte 3 büyüklerin şampiyonluk ihtimalleri...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2023- 06:40