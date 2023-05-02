Süper Lig'de bitime 6 hafta kala G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş arasında nefes kesecek bir yarış yaşanacak.
Süper Lig'de yarış kızıştı! İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ise dev derbide Galatasaray'ı aynı skorla 3-1 yenmeyi başardı. Bu sonuçların ardından ligdeki şampiyonluk yarışı da kızışmış oldu. İşte 3 büyüklerin şampiyonluk ihtimalleri...
Şampiyonluk kapışmasında artık puan kaybının telafisi yok.
İşte Fotomaç'ın haberine göre ihtimaller şöyle: