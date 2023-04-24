Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu.... Fenerbahçe de listeye aldı!

Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu.... Fenerbahçe de listeye aldı!

Fenerbahçe, adı daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Van den Boomen için devreye girdi. Toulouse'da forma giyen Hollandalı orta saha, performansi ile 3 büyüklerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2023- 06:40