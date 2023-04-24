Fenerbahçe'de gelecek sezon için hamleler başlamış durumda.
Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu.... Fenerbahçe de listeye aldı!
Fenerbahçe, adı daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Van den Boomen için devreye girdi. Toulouse'da forma giyen Hollandalı orta saha, performansi ile 3 büyüklerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte haberin detayları...
Takvim'de yer alan habere göre sarı-Lacivertliler'in sezon sonu Toulouse ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha Branco van den Boomen ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Hollandalı merkez orta sahanın ismi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile de geçmişti.