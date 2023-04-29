Fenerbahçe'ye teknik direktör Jorge Jesus'un özel isteğiyle getirilen fakat sarı lacivertli taraftarların gözüne giremeyen Willian Arao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz veda! Jorge Jesus çok istemişti...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerde sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Kanarya, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı o yıldıza veda ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Taraftarın gözüne bir türlü giremeyen 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya gelecek teklifler dinlenecek.