TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz veda! Jorge Jesus çok istemişti...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerde sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Kanarya, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı o yıldıza veda ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2023- 09:06