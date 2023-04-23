FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler'i izlemeye geliyorlar!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeye geliyorlar. İngiliz ekibi bir süredir iki oyuncuyu da yakından takip ediyordu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 06:40