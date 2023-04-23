Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları yakın markajda...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler'i izlemeye geliyorlar!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeye geliyorlar. İngiliz ekibi bir süredir iki oyuncuyu da yakından takip ediyordu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-Lacivertliler'de bu sezon gösterdikleri performansla adlarından fazlasıyla bahsettiren Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, yarın oynanacak İstanbulspor maçında da tribünden takip edilecek.
Premier Lig ekibi Newcastle United'ın scoutlarının İstanbulspor maçında iki yıldızı izleyeceği belirtildi.