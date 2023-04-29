FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus para bası! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş bir veri ortaya çıktı. Paylaşılan istatistiklere göre, Portekizli hocanın adeta para bastığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2023- 14:41