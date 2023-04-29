Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus liderliğinde Süper Lig'de zirve mücadelesi veriyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus para bası! Dudak uçuklatan rakam
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş bir veri ortaya çıktı. Paylaşılan istatistiklere göre, Portekizli hocanın adeta para bastığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısının dikkat çeken bir detayı ortaya çıktı.
Portekizli teknik adamın çalıştırdığı takımlara kazandırdığı gelir dudak uçuklattı. İşte o detay...