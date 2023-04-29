Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, "Sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'de, İrfan Can Eğribayat maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Enner Valencia bizi korkuttu ama iyi durumda. Böyle zor deplasmanlarda gol atmak önemli. İlk yarıdan 3 gol bulduk, ikinci yarıya biraz rahat çıktık ama 10 kişi olduğumuz için biraz geride bekledik. İyi olduğumuzu düşünüyorum. Sonuna kadar savaşacağız.