Süper Lig'de Galatasaray'ın ardında 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Yeni transfer Brezilya'dan
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe hareketli günler geçiriyor. Yönetim, gelecek yılın planlamalarına erkenden başlamıştı. Birçok futbolcuyla temas halinde olan sarı lacivertlilerin gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Kanarya, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Sarı lacivertliler yeni sezon transfer planlamalarına hız verdi.
Yönetim, gelecek yıl yapacağı hamleler için 2 ay önceden çalışmalara başlamıştı.