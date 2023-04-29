Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Yeni transfer Brezilya'dan

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe hareketli günler geçiriyor. Yönetim, gelecek yılın planlamalarına erkenden başlamıştı. Birçok futbolcuyla temas halinde olan sarı lacivertlilerin gündemine ise sürpriz bir isim geldi. Kanarya, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2023- 10:42