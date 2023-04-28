Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu açıklandı! İşte eksik isimler
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerin, zorlu maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2023- 16:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023- 16:38
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.
Sarı lacivertlilerin, zorlu karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Gustavo Henrique, Miha Zajc ve Emre Mor kafilede yer almadı.
Öte yandan sakatlığını atlatan Joshua King kadroda yer aldı.
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