Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan stoper kararı! Sivas maçında kim oynayacak?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 32. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerde stoper belirsizliği yaşanıyordu. Teknik Direktör Jorge Jesus, kritik müsabaka öncesi defanstaki adaylarını belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Zorlu mücadele 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Kritik karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.