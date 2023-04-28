Fenerbahçe'de fikir ayrılığı! Jorge Jesus sıkıntısı...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde gündemde Sivasspor karşılaşması var. Yönetimin sıkıntısı ise hem İstanbulspor beraberliği ve sonrasında taraftarla tartışan Jorge Jesus konusu. Bu noktada yeni sezonda Portekizli hoca ile devam edip etmeme konusunda kararsız kalan yöneticiler son noktayı koydu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2023- 06:40