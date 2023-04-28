İstanbulspor karşısında uzatma dakikalarında yenilen golle berabere kalan ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, bu sonucun şokunu üzerinden atamadan hoca tartışması ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de fikir ayrılığı! Jorge Jesus sıkıntısı...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde gündemde Sivasspor karşılaşması var. Yönetimin sıkıntısı ise hem İstanbulspor beraberliği ve sonrasında taraftarla tartışan Jorge Jesus konusu. Bu noktada yeni sezonda Portekizli hoca ile devam edip etmeme konusunda kararsız kalan yöneticiler son noktayı koydu. FB SPOR HABERLERİ
İstanbulspor karşısında uzatma dakikalarında yenilen golle berabere kalan ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, bu sonucun şokunu üzerinden atamadan hoca tartışması ile karşı karşıya geldi.
Kulübe yakın kaynaklardan gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu tartışmada tavrını teknik direktör Jorge Jesus'tan yana kullanırken yönetimin önemli bir kısmının Portekizli hoca ile devam edilmemesi kanaatinde olduğu öğrenildi.
Başkan Ali Koç, yöneticileriyle yaptığı toplantıda, "Jorge Jesus çok kariyerli ve iyi bir teknik adam.