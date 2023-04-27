Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, son olarak sahasında İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı ve kritik 2 puan kaybetti.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş Miha Zajc gelişmesi! Sözleşme şartı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe planlarını yapmaya başladı. Gelecek sezonun kadro yapılanmasını planlayan sarı-lacivertli ekip, Miha Zajc'ı elinde tutmak istiyor. Sloven futbolcudan flaş sözleşme cevabı geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşmeler sürüyor.