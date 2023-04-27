İstanbulspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Arda Güler, Avrupa basınında manşetlere taşındı. Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı, İstanbulspor karşısında mükemmel bir gole imza attı. İki golle yıldızlaşan Arda için çarpıcı yorumlar yapıldı.
Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük övgü! "Türkiye'nin en iyisi"
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen genç yıldız adayı Arda Güler, dış basında da gündeme oturdu. 18 yaşındaki oyuncu için "Türkiye'nin en iyisi" denildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın derlediği haberde; Özellikle İngiliz basını, Newcastle ve Arsenal'in transfer listesindeki Arda Güler'i mercek altına aldı. hitc.com sitesi, genç yıldız adayı ile ilgili "Tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor.
Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir" denildi. Ayrıca 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de henüz 30 maça bile çıkmadığının altı çizilirken şu ifadelere yer verildi: Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan F.Bahçe, Mesut Özil sonrası ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Ondan beklentiler çok fazla. Yakında A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi bir sürpriz olmayacak. Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor.