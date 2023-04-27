FENERBAHÇE HABERİ: Transfer için rekor bedel! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'e gidiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon gösterdiği performans ile herkesin takdirini toplamıştı. Yükselen yıldızlar sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın birçok takımınında radarına girdi. Genç yıldızlara en ciddi talip İngiltere'den çıktı. Transfer için dev bütçe ayıran takım iki yıldızı almak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2023- 10:22