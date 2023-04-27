Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.
İngilizler transferi duyurdu! "Fenerbahçe için çok uygun bir isim"
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de gözler Sivasspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Beşiktaş-Galatasaray haftasında kazanılacak 3 puan ve sarı-kırmızılıların olası bir kaybı bekleniyor. Bununla birlikte yönetimde fırsat transferleri için temaslarını sürdürüyor. Yönetim özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek dünya yıldızının peşine düştü. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.
Portekizli hoca Jesus, antrenmanlarda oyuncularına göz açtırmıyor.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı haftayı 3 puanla geçmek istiyor.