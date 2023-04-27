Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Enner Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ | Enner Valencia takımdan ayrılıyor! İşte yapılan teklif
Bu sezon Fenerbahçe forması altında gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiren Enner Valencia sezon sonunda sarı-lacivertli ekipten ayrılıyor. Sözleşmesi bitecek olan golcü isim ile nikah tazelemek isteyen Fenerbahçe yönetimi, yıldız ismi ikna edemedi. Ekvadorlu oyuncu, Brezilya'ya gidecek. İşte Valencia'nı yeni takımı... | Fenerbahçe haberleri
Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Ekvadorlu golcü, ligdeki gol krallığında zirvede yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin hücumdaki en büyük kozu konumunda olan yıldız oyuncu kariyer sezonuna imza attı.