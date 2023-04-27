Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Sivasspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. Kanarya'da sakatılığını atlatan yıldız isim takımla çalışmalar başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.