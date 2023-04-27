Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Brezilya'dan Jorge Jesus kararı! Transferde kritik tarih
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı netleşiyor. Birçok kulüple adı anılan deneyimli isme, son olarak Brezilya Milli Takımı talip olmuştu. Sambacılar, teknik direktör konusundaki son kararını veriyor. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Portekizli hocanın sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.
68 yaşındaki çalıştırıcı hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı.