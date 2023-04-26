Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth cephesinde flaş gelişmeler yaşandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sörloth konusunda sürpriz gelişme! 4 yıllık anlaşma...
Son dakika transfer haberi: Sezon başından bu yana adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Norveçli golcünün yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak konusu olurken anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth cephesinde flaş gelişmeler yaşandı.
Norveçli oyuncu Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla Süper Lig'e damga vurmuştu.
Alexander Sörloth kariyeriyle ilgili kesin kararını verdi.