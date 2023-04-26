Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için flaş iddia! Görüşme yapılacak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon gösterdiği performans ile gol krallığında açık ara önde olan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia gündemden düşmüyor. Ekvadorlu yıldızın gösterdiği performans diğer kulüplerin gözünden kaçmıyor. Tecrübeli forvet için Internacional'ın ilgisinin olduğu biliniyordu. Brezilya basınından Enner Valencia için flaş iddia oraya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte 2023/2024 sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yapacak.