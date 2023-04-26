FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için flaş iddia! Görüşme yapılacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon gösterdiği performans ile gol krallığında açık ara önde olan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia gündemden düşmüyor. Ekvadorlu yıldızın gösterdiği performans diğer kulüplerin gözünden kaçmıyor. Tecrübeli forvet için Internacional'ın ilgisinin olduğu biliniyordu. Brezilya basınından Enner Valencia için flaş iddia oraya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2023- 15:33