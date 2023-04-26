Alex Schumacher, Ortega, Lugano, Anelka, Roberto Carlos, Hooijdonk, Okocha ve daha niceleri...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe yıldız avında! İlk hedef ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'de son haftayı beraberlikle kapatan ve puan farkını eritme fırsatını kaçıren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertliler bu sezon yıldızları kadrosuna katma kararı alırken, ilk hedef ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya geçmiş yıllarda yurt dışından transfer yaptığı zaman yer yerinden oynardı.
Bu yıl kadrosunda ise bu çapta oyuncular yok.