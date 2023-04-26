Taraftarlara yönelik el-kol hareketleri yapan Jorge Jesus bardağı taşırdı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Jorge Jesus iddiası! "Olaylı bir vedaya hazırlanıyor"
Spor Toto Süper Lig'de son olarak İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de, maç sonu teknik direktör Jorge Jesus taraftarlarla münakaşaya girmiş ve Arda Güler sakinleştirmişti. Portekizli çalıştırıcı kariyeri boyunca çalıştırdığı çoğu kulüpte sorunlu bir şekilde ayrıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; kariyerinin son döneminde görev yaptığı tüm takımlardan ayrılıkları büyük ses getiren Portekizli teknik adamın bu vukuatı, "Yine olaylı bir vedaya hazırlanıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.
İşte Jesus'un son dönemlerdeki olaylı ayrılıkları: