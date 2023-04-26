Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi Macar stoper Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildi.
25 yaşındaki defans oyuncusunun 1 hafta sahalardan uzak kalması öğrenildi.
F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Futbolcumuz Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.
Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 26, 2023
Futbolcumuz Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.
Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun… pic.twitter.com/TJaOA1ZTY9