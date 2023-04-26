GOLLERİN %64'Ü BÖYLE GELDİ

Şampiyonluk yolunda yaşanan konsantrasyon eksikliği 18 puanın yitirilmesiyle sonuçlandı. Kalesi 60 ila 90+ arasında 23 kez düşen Kanarya, gollerin yüzde 64'ünü bu dakikalarda yerken, bu süre içerisinde ligin de en çok fileleri sarsılan 2. takımı oldu. Karagümrük ve Alanya 24 gol yiyerek zirvede yer aldı.