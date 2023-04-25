Süper Lig'de son olarak sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de moraller bozuldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim kolları sıvadı! Yeni sezonda 4 yıldız birden...
FENERBAHÇE TRANSFER: Son olarak Süper Lig'de 31. haftada İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertlilerde moraller oldukça bozuldu. Yönetim, teknik heyet ve oyunculara moral verirken yeni sezon transfer planları için ise şimdiden harekete geçti. Buna göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculara yönelen Fenerbahçe'de listede 4 yıldız isim var. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de son olarak sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de moraller bozuldu.
Başkan Ali Koç'un bu maç sonunda oldukça üzüldüğü ifade edildi.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından ise taraftarların Jorge Jesus'a tepki göstermesi ise dikkat çekti.