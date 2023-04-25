FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim kolları sıvadı! Yeni sezonda 4 yıldız birden...

FENERBAHÇE TRANSFER: Son olarak Süper Lig'de 31. haftada İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertlilerde moraller oldukça bozuldu. Yönetim, teknik heyet ve oyunculara moral verirken yeni sezon transfer planları için ise şimdiden harekete geçti. Buna göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculara yönelen Fenerbahçe'de listede 4 yıldız isim var. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2023- 15:52