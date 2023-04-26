Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta sahasında, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yendi. Seride durum 1-1'e geldi.
Eşleşmenin üçüncü maçı 29 Nisan Cumartesi günü Ankara'da oynanacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım finale yükselecek.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouf, Louati, Vahit Emre Savaş (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, Meljanac, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)
Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra)
Setler: 25-22, 25-23, 22-25, 25-14
Süre: 117 dakika (27, 33, 34, 23)