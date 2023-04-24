Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Takımından ayrılıyor
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin geçmiş dönemlerde kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği yıldız futbolcunun, takımından ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler önümüzdeki yılın planlamalarına erkenden başlamıştı.
Yönetim ve teknik direktör Jorge Jesus'un, sürekli olarak fikir alışverişinde bulunduğu kaydedilmişti.