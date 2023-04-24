Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi! Sezon sonunda imzayı atıyor

Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışında moral kazandı. Bu sezonu zirvede tamamlamak isteyen Kanarya, şampiyonluğa ulaşması durumunda transfer politikasında da değişikliklere gidecek. Bu doğrultuda birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe'nin gündemine bomba bir yıldız geldi. Yönetim, bonservisi Juventus'ta bulunan o futbolcu için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2023- 10:20