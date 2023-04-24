Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi! Sezon sonunda imzayı atıyor
Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışında moral kazandı. Bu sezonu zirvede tamamlamak isteyen Kanarya, şampiyonluğa ulaşması durumunda transfer politikasında da değişikliklere gidecek. Bu doğrultuda birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe'nin gündemine bomba bir yıldız geldi. Yönetim, bonservisi Juventus'ta bulunan o futbolcu için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından moral kazandı.
Kanarya 1 maç eksiğiyle sarı kırmızılıların 7 puan gerisinde yer alıyor.