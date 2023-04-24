Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiltere'den flaş açıklama! Dimitrios Pelkas Türkiye'ye geri dönecek mi?
Şampiyonluk yarışına son hızla devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kiralık gönderilen Dimitrios Pelkas'ın geleceği merak konusuydu. Hull City teknik direktörü Yunan futbolcu hakkında flaş açıklamalarda buluncu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takım şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.
Sezon başında birçok oyuncusunu kiralık olarak gönderen Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.