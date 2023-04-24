TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de eldiven değişikliği! Altay Bayındır'ın yerine...

Sezon başından beri Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Altay Bayındır, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli kaleci ile yakından ilgileniyor. Onana'yı İngiliz devi Chelsea'ye göndermek üzere olan Inter, sarı-lacivertlilerin file bekçisini kaleye çekmek istiyor. Fenerbahçe ise Altay'ın gitmesi durumunda Hırvatistan Milli Takımı ile büyük başarılara imza atan Livakovic'i transfer edecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2023- 06:40