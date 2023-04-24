Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe'de büyük endişe! Tam 6 futbolcu ceza sınırında
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı lacivertlilerde sarı kart endişesi yaşanıyor. Kanarya'da tam 6 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Fenerbahçe'de o futbolcular İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri halinde Sivas deplasmanında forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.04.2023- 12:19
Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Kanarya, kritik maçtan galip ayrılarak Galatasaray ile olan puan farkını 4'e düşürmek istiyor.