Fenerbahçe İstanbulspor maçı sonrası Arda Güler: Kazanmamız gereken bir maçtı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3 beraberlikle sona ererken, sarı-lacivertlilerde Arda Güler maçın ardından konuştu. Genç yıldız, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Özür dileriz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olacaktı ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz.