Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 5. dakikada Attila Szalai ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Arda Güler'in ceza sahası içine yaptığı ortayı İstanbulspor kalecisi Alp Arda çift yumrukla uzaklaştırdı. Szalai, seken topu kafasıyla filelere gönderdi ancak maçın hakemi Kadir Sağlam, Joao Pedro'nun kaleciye yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi.

VAR ile de iletişime geçen Sağlam, pozisyonu onayladı.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.