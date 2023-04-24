Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Joao Pedro, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE PEDRO'NUN SÖZLERİ:

Bizim için önemliden de öteydi bu maçı kazanmak. Rakibin hatalarımızı bekleyeceğini biliyorduk, böyle de oldu. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık ama lig henüz bitmedi.