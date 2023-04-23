Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Takımından ayrılıyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilere transferde müjdeli bir haber geldi. İtalyan basını, Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği o yıldızın sezon sonunda takımından kesin olarak ayrılacağını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.
Sarı lacivertlilerde gözler gelecek sezonun yapılanmasına çevrildi.