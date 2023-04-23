Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Takımından ayrılıyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilere transferde müjdeli bir haber geldi. İtalyan basını, Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği o yıldızın sezon sonunda takımından kesin olarak ayrılacağını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 10:34