Sezon başında flaş yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin eski yıldızını Pep Guardiola kapıyor!
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında sarı lacivertli takımdan ayrılan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia geldi. Premier Lig'in dev takımı Manchester City'nin, Kanarya'nın eski futbolcusu için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde takım kadrosunda flaş değişikliklere gitmişti.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından büyük bir yapılanmaya gidilmişti.