Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

