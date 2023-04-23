Serie A ekiplerinden Napoli sezonun parlayan ismi Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu inadı bitmiyor! İşte yapılacak teklif
Fenerbahçe'de gösterdiği performans dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Birçok takımdan teklif alan yıldız oyuncu sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılabilir. İtalyan devi Napoli, uzun süredir ilgilendiği Ferdi için teklif hazırladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.04.2023- 06:40
EN PAHALI 2. SATIŞ OLABİLİR
Fotomaç'ın haberine göre uzun süredir milli oyuncuyu takip eden İtalyanlar, sezon sonunda 20 milyon euro'luk teklifle gelecek.
Sarı-lacivertliler, kabul ederse Napoli'nin yolunu tutacak 23 yaşındaki yıldız, en pahalı 2'nci satış olacak.