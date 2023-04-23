FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu inadı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe'de gösterdiği performans dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Birçok takımdan teklif alan yıldız oyuncu sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılabilir. İtalyan devi Napoli, uzun süredir ilgilendiği Ferdi için teklif hazırladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 06:40