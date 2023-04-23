F.Bahçe kampa girdi!
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı detayları!
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Maçta bir penaltı kararı daha verildi! Maçta bir penaltı kararı daha verildi! 20:38
F.Bahçe kampa girdi! F.Bahçe kampa girdi! 20:32
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Muslera'nın hatası golle sonuçlandı! Muslera'nın hatası golle sonuçlandı! 19:52
Hakem penaltı dedi! Hakem penaltı dedi! 19:49
Cimbom penaltı bekledi! Cimbom penaltı bekledi! 19:34
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Çocuklar 23 Nisan'da tribünde Çocuklar 23 Nisan'da tribünde 18:58
Buruk: Icardi ve Zaniolo... Buruk: Icardi ve Zaniolo... 18:28
Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Kazımcan Karataş konuştu! Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Kazımcan Karataş konuştu! 18:17
Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Galatasaray'ın 11'i belli oldu! 17:44
Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI 17:41
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