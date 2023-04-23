Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın İstanbulspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çalışma öncesi Atatürk portesi ile Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.