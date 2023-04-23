Fenerbahçe'nin 4.2 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Bruma, Süper Lig'de sadece 1 maçta 27 dakika süre bulmuş ve ocak ayında Braga'ya kiralanmıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe için flaş transfer yorumu: Geri göndermezler!
Sezon başında Bruma'yı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayan Fenerbahçe, 4-2 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı. Sarı-lacivertliler, Portekizli oyuncuyu devre arasında Braga'ya kiraladı. Portekiz basını ise 28 yaşındaki oyuncunun geleceği için flaş bir yorumda bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Yeni takımında fırtına gibi esen Portekizli yıldız, ülkesinde O Jogo gazetesi tarafından kış ayının en iyi transferi seçildi.
Braga anlaşmaya göre, satın alma opsiyonuyla aldığı oyuncunun isterse kiralama sözleşmesini bir sezon daha uzatabilir.